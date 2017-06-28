الاحتلال يقوم بتفكيك وتحطيم لوحات طاقة شمسية شرق بيت لحم

بيت لحم /PNN-استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، على كافة الألواح الطاقة الشمسية التي تغذي قرية جب الذيب شرق بيت لحم، بالكهرباء.

وقال ممثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية إن قوة من جيش الاحتلال رافقها موظفون من الإدارة المدنية اقتحموا القرية، واستولوا على كافة الألواح الشمسية، والبالغ عددها 100 لوح، بداعي تركيبهن بدون تصريح من قبل الاحتلال، وأنها منطقة خاضعة للسيادة الإسرائيلية.

وأشار إلى أن مشروع الطاقة الشمسة هذا تم الانتهاء منه قبل حوالي ستة أشهر، لافتا إلى أن القرية تتعرض لمضايقات جمة من قبل الاحتلال، بهدف تفريغها من مواطنيها وضم أراضيها للمستوطنات القريبة منها.

وأفاد بريجية بأن الاحتلال قام بحجز عدد من موظفي هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وكذلك موظفي فضائية عودة، ومنعهم من الوصول للقرية.