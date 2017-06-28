التربية تنفي تحديد موعد نشر نتائج امتحان الثانوية

رام اللهنفى الناطق الرسمي والمتحدث باسم وزارة التربية والتعليم العالي، صادق الخضور، ما تناقلته مواقع التواصل بأن نتائج الثانوية العامة يوم الخميس المقبل.

وقال الخضور في حديث خاص لـ”وفا” اليوم الأربعاء: “إن الوزارة تتمنى على الجميع أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، ممثلة بدائرة الاعلام التربوي في الوزارة أو عبر الناطق الرسمي”، مشيرا الى أن نتائج الثانوية العامة لن تكون قبل العاشر من الشهر المقبل .

وشدد على أن موعد النتائج لم يحدد بعد، موضحا أن الوزارة أعلنت أكثر من مرة أن الموعد النهائي سيحدد بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والفرز .