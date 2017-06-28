الدفاع المدني يحدز المواطنين من موجة الحر : وينشر ارشادات التعامل معها

رام الله/PNN – حذّر الدفاع المدني المواطنين والمزارعين من ضربات الشمس وحرائق الأشجار والأعشاب في ظل موجة الحر الشديدة التي تشهدها البلاد.

وقال بيان صادر عن الدفاع المدني، اليوم الاثنين، إنه بالتزامن مع موجة الحر وتحذيرات دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية من ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، فإن حرائق الأعشاب والمحاصيل الزراعية والأشجار تكبد المواطنين

وخاصة المزارعين خسائر فادحة، وتستنزف وقت وجهد رجل الإطفاء من خلال التعامل معها. وأضاف أنه يرافق موجات الحر خطر التعرض لضربات الشمس، خاصة في حال التعرض لأشعة الشمس وقت الذروة.

ودعا البيان، المواطنين إلى ضرورة الالتزام بإرشادات الوقاية والسلامة العامة المتعلقة بضربات الشمس وحرائق الأعشاب والمحاصيل الزراعية والأشجار، ومنها: قلع الأعشاب والتخلص منها بحرقها في مكان بعيد وآمن يضمن عدم نشوب الحرائق، أو استخدام مبيدات الأعشاب من خلال رشها، وعدم إشعال النيران بقصد الطهي والشواء بالقرب من الأشجار أو الأعشاب الجافة والتأكد من إخمادها قبل مغادرة المكان، وتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والساعة الرابعة عصرا، والإكثار من شرب السوائل، وعدم ترك الأطفال يلعبون مباشرة تحت الشمس.

كما حذر الدفاع المدني المواطنين من انتشار الأفاعي والعقارب والحشرات الضارة ، كما ونوه الى ضرورة التزام العاملين تحت اشعة الشمس باجراءات الوقاية والسلامة العامة .

وأهاب الدفاع المدني بالمواطنين ضرورة الاتصال السريع عند وقوع أي حادث على رقم الطوارئ المجاني 102 الخاص بالدفاع المدني، الأمر الذي يقلل من الخسائر بالأرواح والممتلكات، من خلال التعامل مع الحدث في بدايته.