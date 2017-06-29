جيش الاحتلال :العثور على طائرة بدون طيارة بعد ان سقطت في سماء بيت لحم  

بيت لحم/PNN/ قالت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان قوات جيش الاحتلال التي اقتحمت المنطقة الشمالية من مدينة بيت لحم بعد ظهر اليوم الخميس استطاعت العثور على جسم الطائرة بدون طيار الاسرائيلية التي سقطت خلال تحليقها في المنطقة.

وبحسب وسائل الاعلام العبرية فقد قال بيان صادر عن المتحدث باسم جيش الاحتلال ان طائرة بدون طيار اسرائيلية الصنع من طراز سكاي رايديرز” راكبي السماء” سقطت بعد ظهر الخميس في سماء منطقة بيت لحم وبعد تمشيط المنطقة تم العثور على الطائرة .

وكانت قوات من جيش الاحلال قد اقتحمت مدينة بيت لحم وتحديدا بالقرب من الحخاجز العسكري المعروف باسم حاجز 300 وقامت باغلاق المنطقة ومداهمة احد المنازل ليتبين بعد ذلك سقوط الطائرة الاسرائيلية بدون طيارة.

المتحدث الاحتلالي اشار الى ان الطائرة سقطت نتيجة خلل تقني وانه لا يوجد اي مخاوف من تسريب للمعلومات الخاصة بالطائرة على حد قول وسائل الاعلام العبرية.