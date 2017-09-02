اعتقال مسنة بعد اصابتها قرب حاجز “مودعين” بزعم تنفيذها محاولة طعن

رام الله/PNN – اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، سيدة فلسطينية تبلغ ٦٠ عاما، بعد إطلاق النار عليها وإصابتها بالقرب من حاجز بلدة نعلين غرب رام الله.

وزعمت قوات الاحتلال أن الجنود أطلقوا النار تجاه السيدة بعد اشتباههم بها، بدعوى نيتها تنفيذ عملية طعن ضد أحد الجنود، حين كانت تسير على مقربة من الحاحز، ثم قام الجنود باعتقالها.

واعتقلت قوات الاحتلال فلسطينية لم تعرف هويتها، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن صباح اليوم السبت على حاجز مستوطنة “موديعين” الفاصل بين رام الله والقدس.

وبحسب الاعلام العبري ان فلسطينية حاولت تنفيذ عملية طعن وتم اطلاق النار عليها واصابتها بجروح طفيفة وتم اعتقالها ولم يصب اي من الجنود بحسب مزاعم الاحتلال.

يتبع ..