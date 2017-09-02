أغلى حفل زفاف بالعالم

قام رجل الأعمال الأمريكي جيف ستون، حفل زفاف صباحيا لابنته بحضور ما يقرب من 400 شخص بجنوب إيطاليا بأحد الأماكن المطلة على البحر الأدرياتيكي.

ووفقاً لصحيفة “الديلى ميل” البريطانية، احتفلت كل من ريني ستون وخطيبها إليوت كوهين بحفل زفاف تقليدي على الطريقة اليهودية عقب 4 أيام من الحفل الكبير.

وبحسب التقرير، أنفق جيف ستونز المصنف من أغنى الشخصيات حول العالم ما يقرب من 25 مليون دولار لإقامة حفل الزفاف بهذا الشكل، حيث تم تصنيف هذا الحفل على أنه واحد من أغلى حفلات الزفاف حول العالم، حيث حضر ستونز رفقة ابنته إلى حفل الزفاف على عربة خيل تراثية.

الجدير بالذكر أن العروسين لديهم أربعة أطفال ويمتلكون منزلا على أحد شواطئ جيرزي بقيمة تقدر بنحو 22 مليون دولار.

وينحدر العريس إليوت كوهين من أصول يهودية، ويعد هو الآخر واحدا من أغنى الشخصيات في أمريكا ولديه مشاريع اقتصادية كبيرة.