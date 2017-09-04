الدفاع المدني يتفقد أكثر من 60 منشأة سياحية خلال العيد ويؤكد على تطبيق الوقاية والسلامة فيها

رام الله/PNN – تفقدت طواقم إدارة الوقاية والسلامة العامة في مديريات الدفاع المدني بمحافظات الضفة ومنذ أول أيام عيد الأضحى المبارك من صباح يوم الجمعة 1/9/2013 حتى اليوم ، أكثر من 60 منشأة سياحية لتأكيد تطبيق إجراءات وتدابير الوقاية والسلامة العامة من خلال جولة ميدانية على المتنزهات والألعاب والمسابح والمرافق في المحافظات .

وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني ان طاقم إدارة الوقاية والسلامة العامة نفذ جولات وقاية وسلامة عامة على المنتزهات والألعاب والمسابح والمرافق العامة التي يتجمع بها المواطنين ، فشملت الجولات متابعة شروط السلامة العامة فيها بمختلف انشغالات هذه الاماكن والمواقع ، وذلك من أجل رفع وتعزيز شروط الوقاية والسلامة العامة لتكون مطابقة للمواصفات المطلوبة ، فهذه الجولات الميدانية والفجائية تأتي في سياق إنجاز الجانب الوقائي للدفاع المدني الذي يرفع مستوى الأمان للمواطن وأسرته في تفقد هذه الأماكن وتحديد مواقع الخطورة فيها ، فعملت الطواقم على تفقد مصادر الطاقة ومتابعة صلاحية أجهزة الاطفاء وتأتي فعالية عمل المكن والآلات والألعاب ، وتخلل الزيارات المفاجئة لعدد من برك السباحة والمسابح للوقوف على مدى التزام اصحاب هذه الاماكن في تطبيق ملاحظات الدفاع المدني الخاصة بالمسابح بمختلف اشكالها .

فمن جهته دعا مدير عام الدفاع المدني اللواء ركن يوسف نصار جميع القائمين على هذه الأماكن الإلتزام بتطبيق شروط السلامة العامة للحد من وقوع الأخطاء والمخاطر والحرص على سلامة المواطنين فيها ، وأكد على أن هذه الجولات تشمل كافة المنتزهات والمسابح والألعاب في المحافظات وسيكون هناك جولات مفاجئة طيلة أوقات إستقبال المواطنين في هذه الأماكن خصوصا أننا نلاحظ مدى الاقتظاظ فيها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك ، وهذا يتطلب الحرص بتوفير اقصى درجات السلامة والأمان والحرص على تامين المواطنين وسلامتهم عند تواجدهم في هذه المواقع وإستخدامهم للألعاب وغيرها .