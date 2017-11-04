مهرجان مركزي في غزة إحياء لذكرى الشهيد ياسر عرفات السبت المقبل

غزة /PNN-قال عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، مفوض التعبئة والتنظيم للحركة في المحافظات الجنوبية أحمد حلس، مساء اليوم السبت، إن الحركة ستحيي ذكرى استشهاد القائد ياسر عرفات “أبو عمار”، يوم السبت المقبل، الحادي عشر من الشهر الجاري، بمهرجان مركزي سيقام في غزة.

وأضاف حلس، أن ترتيبات إحياء هذه الذكرى تسير بشكل لائق، وأن الحركة شكلت لجانا خاصة للإشراف وترتيب إقامة المهرجان بما يليق بمسيرة وتاريخ الشهيد “أبو عمار”، الذي غرس بذور الهوية الوطنية في أرض شعبنا الفلسطيني.

وأكد حلس، أن الشهيد “أبو عمار”، والرئيس محمود عباس، وقادة “فتح”، أسسوا للنضال مدرسة وطنية تستمد منهجها من تاريخ وحاضر وثقافة وإرادة شعبنا الفلسطيني، داعيا جماهير شعبنا في القطاع إلى المشاركة في إحياء هذه الذكرى.