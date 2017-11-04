اليوم نهائي أبطال أفريقيا بين الأهلي المصري والوداد المغربي

افريقيا/PNN-تتجه أنظار جماهير الكرة الإفريقية عامة والعربية بشكل خاص إلى ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، في مباراة اليوم التي ستجمع الأهلي المصري والوداد المغربي في موقعة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتعادل فريقا الأهلي والوداد 1-1 في مباراة الذهاب بنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية في مصر.

وبهذه النتيجة، يعزز الوداد فرصه في مباراة الإياب على أرضه اليوم السبت، التي ستحدد نتيجتها الفائز باللقب.

ويتطلع الأهلي المصري خلال مباراته ضد الوداد المغربي للظفر بالبطولة التاسعة من دوري أبطال أفريقيا، بينما يسعى الوداد المغربي لتحقيق لقبه الثاني في البطولة الأفريقية الأهم والصعود لكأس العالم للأندية لكرة القدم.

ومن المتوقع أن تكون تشكيلة النادي الأهلي مكون من (شريف إكرامي في حراسة المرمي، ورباعي دفاعي مكون من محمد هاني وسعد سمير ورامي ربيعه وعلي معلول، وفي وسط الملعب كلاً من احمد فتحي وعمرو السولية وعبد الله السعيد وجونيور أجاي ومؤمن زكريا ومهاجم وحيد وليد أزارو).

أما تشكيلة الوداد الأساسية المتوقعة ضمت كلاً من (زهير لعروبى في حراسة المرمى، عبد اللطيف نوصير، يوسف رابح، نعيم أعراب، بدر كادارين، جمال أيت بنيدر، ابراهيم نقاش، صلاح الدين السعيدي، محمد أوناجم، إسماعيل حداد، وداهو).

وفي ذات السياق أكد حسام البدري المدير الفني للفريق خلال المؤتمر الصحفي حرصه على الفوز بالمباراة، مؤكداً انه لا يخشى جماهير الوداد وان لاعبيه متعودون على ذلك، وقد تكون الجماهير عامل ضغط على الفريق المغربي.

وأضاف حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي أن فريقه لن يتأثر بالغيابات عن المباراة، مؤكداً ثقته في جميع اللاعبين المتاحين للقاء الوداد، وأن البدلاء على قدر المسئولية وقد ظهر ذلك واضحاً في المباراة السابقة.

وبخصوص القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد البيضاوي اليوم، لا يوجد بدائل لمتابعة أحداث اللقاء على النايل سات لقنوات بي إن سبورت، سوى المشاهدة بالطرق الغير شرعية، ومنها عبر المواقع الإلكترونية أو خدمات iptv.

فيما أكد رشيد بن محمود، المدرب المساعد للوداد المغربي، أن فريقه سيدخل مباراة الأهلي من أجل تسجيل الأهداف، مشيرًا للدفعة المعنوية الكبيرة التي لدى اللاعبين.

ويلتقي الوداد المغربي مع الأهلي المصري في ملعب محمد الخامس في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد التعادل 1/1 في مباراة الذهاب.

وقال رشيد في تصريحات صحفية: “نحترم الأهلي كثيرًا ونعرف أنه فريق قوي، لن نفكر في التعادل بالتأكيد لأن التسجيل سيقربنا أكثر من اللقب”.