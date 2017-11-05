خضوري سلطة النقد تنظمان محاضرة حول الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين

الخليل/PNN-نظمت كلية الاقتصاد والأعمال في جامعة فلسطين التقنية-خضوري بالتعاون والشراكة مع سلطة النقد الفلسطينية محاضرة استهدفت طلبة قسم العلوم المالية والمصرفية في الجامعة. بعنوان الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين، التي قدمها مدير دائرة انضباط السوق في سلطة النقد أ.على فرعون، بحضور عميد كلية الاقتصاد والأعمال د. أحمد شويكة ورئيس قسم العلوم المالية والمصرفية د. محمد أبو عمشة وأ. أدهم رضوان من سلطة النقد.

وأكد د. شويكة حرص الجامعة على تعزيز الشراكات مع مختلف المؤسسات الناظمة والمؤثرة في الاقتصاد الوطني، مبينا ان عقد المحاضرة يأتي في إطار التعاون المشترك بين الجامعة وسلطة النقد المشرفة على القطاع المالي في فلسطين، وهي ضمن النشاطات اللامنهجية في الكلية التي تعنى باستضافة الخبراء من خارج الجامعة من أجل رفد الطلبة بالمعرفة والمهارات اللازمة وربطهم بالواقع وتحضيرهم لسوق العمل.

من جانبه قدم أ. فرعون، شرحاً تفصيليا حول الشمول المالي وأهميته وأهدافه والدور المنوط به في تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي والركائز الأساسية لتعزيز مبدأ الشمول المالي من دعم البنية التحتية المالية، وآليات تطبيق الشمول المالي، وحماية المستهلك مالياً، وتطوير الخدمات والمنتجات المالية التي تلبي احتياجات فئات المجتمع كافة.

كما تطرق أ.فرعون إلى تأثير الشمول المالي على الجانب الاجتماعي من حيث الاهتمام بالفقراء ومحدودي الدخل والمرأة، وأهمية تعزيز الثقافة المالية لدى فئات المجتمع لا سيما في ظل تدني مستوى الثقافة والوعي المالي لدى الأفراد والمؤسسات.