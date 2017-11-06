 دفاع مدني بني نعيم يعثر على جسم خطير بيد احد الاطفال شرق الخليل

الخليل/PNN- تمكنت طواقم مركز دفاع مدني بني نعيم في محافظة الخليل، امس الأحد، من إنقاذ أطفال وحمايتهم بعد أن كانوا يلهون بجسم مشبوه في أحد أحياء بلدة بني نعيم شرق الخليل .

وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني وصل PNN نسخة عنه: ان الطواقم توجهت لموقع لعب ولهو الأطفال قرب منازلهم في أحد أحياء البلدة بعد ان قاموا بالصراخ لمشاهدتهم أفعى ودخولها وسط بالات قش وأعلاف بجوار المنازل ، وعليه وبعد وصول الطاقم للموقع والتخلص من الأفعى لاحظ أفراد الطاقم أحد الأطفال يمسك جسم مشبوه على شكل قلم يحتوي على مواد خطرة ويشكل خطر على الأطفال ؛ فتم توجيه التعليمات للطفل بوضعه بهدوء على الأرض والإبتعاد عن المحيط لحين وصول طاقم الشرطة المختص والتعامل مع الجسم والتخلص منه بأمان وإتلاف المادة المعبئة داخله .

ومن جانبه ناشد مدير الدفاع المدني بمحافظة الخليل العقيد مهندس معاوية دراغمة المواطنين ضرورة عدم الاقتراب من أي جسم مشبوه ، وإبعاد الأطفال عنه، وتحذيرهم من اللهو واللعب بالاجسام غير المعروفة ، وسرعة الإتصال وإبلاغ الدفاع المدني والشرطة على الارقام المجانية 100و102 ليتم التعامل مع هذه الاجسام وازالة الخطر ، مشيدا بيقظة طواقم دفاع مدني بني نعيم وسرعة استجابتها في تعاملها مع الطفل والجسم المشبوه دون خطورة .