صور:الضابطة الجمركية والاقتصاد الوطني يضبطان مواد غذائية منتهية الصلاحية

رام الله /PNN- ضبطت طواقم الضابطة الجمركية ومديرية الإقتصاد الوطني اليوم في محافظة جنين (1523) كغم من المواد الغذائية الغير معربة و(100) كغم من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمي .

وأفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام بالضابطة الجمركية أنه وبناء على معلومة استخبارية تفيد بوجود بضائع منتهية الصلاحية واخرى غير معربه في أحدى المخازن التجارية بمحافظة جنين، وبعد التحري وجمع المعلومات اللازمة واستصدار اذن تفتيش من النيابة العامة وبحضور جهات الإختصاص من مديرية الإقتصاد الوطني تم تحريك دورية مشتركة للمكان وضبط(1523) كغم من المواد الغذائية الغير معربة ولاتحمل بطاقة بيان باللغه العربيةو(100) كغم مواد غذائية منتهية الصلاحية ، حيث تم اتلاف البضائع المنتهية الصلاحية على الفور والتحفظ على باقي البضاعة الغير معربة وتحويل التاجر إلى نيابة الجرائم الاقتصادية لاتخاذ المقتضى القانوني اللازم بحقه .