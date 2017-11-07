البرلمان العربي يرسل مذكرة احتجاج رسمية الى مجلس العموم البريطاني

رام الله/PNN- ارسل رئيس البرلمان العربي د. مشعل بن فهم السلمي، مذكرة احتجاج رسمية الى رئيس مجلس العموم البريطاني جون بركاو، وذلك لقيام رئيسة وزراء المملكة المتحدة تيريزا ماي بالاحتفال بمرور مائة عام على وعد بلفور المشؤوم.

وجاء بالمذكرة ايضاً، “ان هذه الاحتفالات امتهاناً لكافة المبادئ الانسانية، واستفزازاً لمشاعر العرب والمسلمين، وتجاهلاً لكل المطالبات العربية والاسلامية لحكومة المملكة المتحدة، ومنها كتاب رئيس البرلمان العربي الى رئيس مجلس العموم البريطاني بتاريخ 10/3/2017، بالعدول عن احياء ذكرى هذا الوعد المشؤوم، ومطالبة الحكومة البريطانية بتقديم اعتذار رسمي للشعب الفلسطيني الذي لا يزال يسدد فاتورة الظلم التاريخي الناتج عن هذا الوعد الممتد منذ مائة عام من خلال تعرضه للتطهير العرقي والتهجير القسري، ومصادرة اراضيه واحتلالها وتشريد مئات الآلاف من ابنائه”.

واكد السلمي على موقف البرلمان العربي الداعم لقضية العربي الاولى فلسطين، مشدداً على ضرورة ان تقدم بريطانيا الاعتذار الرسمي للشعب الفلسطيني عن وعد بلفور المشؤوم.