هيئة الأسرى ونادي الأسير ينعيان نجل الأسير رجب الطحان

رام الله/PNN – نعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأٍير الفلسطيني والأسرى في السجون والمحررين مساء الثلاثاء، نجل الأسير رجب الطحان (الفتى مجد الطحان 19 عاما)، والذي توفي عصر اليوم في مستشفى هداسا عين كارم بالداخل المحتل، بعد صراع مع مرض السرطان الذي اصابه قبل فترة وهو من سكان حي رأس العامود بالقدس المحتلة .

وكان الاسير رجب الطحان، قد قام بزياة نجله مجد قبل ما يقارب الاسبوع في المشفى، بعد جهود كبيرة ومضنية تواصلت على مدار ايام من قبل الطاقم القانوني في هيئة شؤون الأسرى، وتقديم أكثر من طلب والتماس للمحكمة الإسرائيلية المركزية في بئر السبع، حتى تم انتزاع القرار بالزيارة.

يذكر ان الأسير رجب الطحان من محرري صفقة التبادل الاخيرة، وأعيد اعتقاله عام 2014، وعندما أعتقل المرة الأولى كان عمر مجد 4 أشهر؛ وأفرج عنه عام 2011 كان عمر مجد حينها 13 عاماً، وعاش مجد في أحضان والده فقط سنتين وثمانية أشهر من أصل 19 عاماً.