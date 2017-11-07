افتتاح معرض على الرصيف في مركز السلام للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية

بيت لحم/PNN – حسن عبد الجواد – افتتح مركز جبل النجمة للتأهيل في بلدة أبو قش، في قاعة مركز السلام وسط مدينة بيت لحم، المعرض الفني “على الرصيف” لرسومات وأعمال فنية متعددة الأغراض للأطفال من ذوي الإعاقة الذهنية، وذلك تحت شعار ” قدرات تتخطى التوقعات”.

وافتتح المعرض الذي يستمر على مدى يومين واشتمل على 42 لوحة فنية، رئيس بلدية بيت لحم المحامي انطون سلمان، بحضور رانيا كرم مديرة مركز جبل النجمة للتأهيل، ورانيا ملكي البندك مديرة مركز السلام، وفرح عودة المدير الإداري لمركز جبل النجمة، وممثلي عدد من مؤسسات المجتمع المدني، والعديد من الأطفال من ذوو الإعاقة المشاركين في المعرض.

واشتمل المعرض على لوحات ورسومات لذوي الإعاقة الذهنية استخدم فيها المشاركون تقنيات رسم مختلفة.

وهدف النشاط إلى تعريف المجتمع المحلي بقدرات ذوو الإعاقة، والتأكيد على قدراتهم الإبداعية، ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع المحلي وفعالياته الاجتماعية.

وأشاد سلمان بقدرات الأطفال المشاركين من ذوي الإعاقة في المعرض الفني، لافتا الى الجانب الجمالي والفني في رسوماتهم والتي تعكس إحساسهم ومشاعرهم المرهفة. ودعا المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني إلى توفير الدعم اللازم للمؤسسات التي تعنى بهذه الفئة الهامة التي تحتاج الى الحماية والتكافل والتضامن الاجتماعي.

وقالت السيدة كرم أن معرض على الرصيف الذي نظم تحت شعار “قدرات تتحدى التوقعات” جاء ليؤكد أن التحديات كثيرة أمام وصول ذوي الإعاقة لحقوقهم، وخصوصا الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، ومسؤولية المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني اتجاه هذه الفئة التي تحتاج إلى المساندة المجتمعية.

وأوضحت ان مركز النجمة للتأهيل يهدف إلى وصول الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية إلى حقهم في المشاركة في الأنشطة الثقافية وإشراكهم في شتى المجالات، وتعريف المجتمع المحلي بإبداعاتهم الفنية والتعبيرية، وان لديهم الكثير مما يتمتعون به إذا ما ساندتهم ظروف التنمية والعدالة الاجتماعية في المجتمع الفلسطيني.

ويركز مركز جبل النجمة في عمله على الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، ويوفر لهم خدمات تهدف الى الدمج والتأهيل والتدريب والتمكين، ورفع مستوى الوعي العام بما يتعلق باحتياجات

وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية، كما ويوفر برامج متعددة وخدمات تخصصية بالتركيز على هذه الفئة، وساهم في التأثير على الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالصحة والتعليم والقانون والعمل والنوع الاجتماعي.