كتالونيا تهاجم ريفلين بشأن استقلالها

كتالونيا/PNN- شنت الجمعية الوطنية لإقليم كتالونيا هجومًا على الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفيلن ردًا على تصريحاته خلال زيارته إلى إسبانيا، ضد استقلال الإقليم.

ونشرت الجمعية الوطنية تغريدة بالعبرية على شبكة “تويتر” قالت فيها “إن الشعب الإسرائيلي يشعر بالإحراج من سلوك ريفلين في إسبانيا بخصوص كتالونيا، فقط وزير الخارجية ورئيس الحكومة يمكنه أن يعبر عن رأيه بالموضوع.. وظيفة الرئيس الإسرائيلي شكلية فقط”.

وعبر ريفلين خلال لقاءه مع الملك الإسباني فيليب السادس وعقيلته بقصره في مدريد، الاثنين، عن أمله بانتهاء الأزمة في كتالونيا بسبب الاستفتاء على استقلال الإقليم، بطرق سلمية.

وقال: “إسبانيا هي دولة موحدة بالنسبة لنا، وأنت أيها الملك تمثل هذه الوحدة”.

وكانت الحكومة الاتحادية الأسبانية قد حلت برلمان وحكومة إقليم كتالونيا ودعت إلى انتخابات جديدة في الإقليم.

وكتبت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية ان الرئيس الاسرائيلي رؤوبين ريفلين، وجه انتقادا شديدا الى رئيس الوزراء الاسباني مريانو راخوي، بسبب مواقف اسبانيا السلبية تجاه اسرائيل في المحافل الدولية.

وتطرق ريفلين خلال اجتماعه براخوي، الى التصويت في اليونسكو الى جانب قرار ينفي العلاقة بين اليهود والقدس، وقال: ” اريد ان اذكرك بان ملك اسبانيا يسمى ايضا ملك القدس، والوصول الى اليونسكو والقول انه لا توجد صلة بين القدس والشعب اليهودي، هذا ليس جهلا، فقط، بل هو انتهاك للسلامة الفكرية. لذلك أطلب منكم الانتباه الى عدم المشاركة في القرارات التي تنبع من الصراعات السياسية غير الموضوعية “.

كما تحدث الرئيس مع راخوي حول حملة المقاطعة (BDS‬)، قائلا ان الحملة: “ملوثة بعناصر معادية للسامية” وطلب منه سن قانون يمنع اتخاذ اجراءات مماثلة في المستقبل.