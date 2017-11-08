مؤسسة إحياء التراث و”تيكا” التركية تبحثان سبل التعاون المشترك

القدس/PNN- بحث عميد مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية المستشار خليل قراجة الرفاعي، مع مدير وكالة التنسيق والتعاون التركية (تيكا) بولنت قورقماز، اليوم الأربعاء، سبل تفعيل التعاون المشترك، والارتقاء بواقع البرامج المشتركة بين المؤسستين .

وقال قراجة إنه جرى بحث عدد من القضايا المشتركة التي تهم المؤسسة، وعلى رأسها زيادة حجم التعاون خاصة فيما يتعلق بحفظ الوثائق الفلسطينية والوثائق العثمانية والسجلات والمخطوطات وترميمها .

وأطلع قراجة، قورقماز خلال جولة ميدانية على مرافق المؤسسة وأقسامها المختلفة، على واقع العمل والخطط الكفيلة بالنهوض بواقع سياستها واستراتيجيتها، مبينا ما تحويه المؤسسة من وثائق وسجلات ومخطوطات .

وأكد قراجة أن ما تقدمه “تيكا” يعكس الشعور بالمسؤولية لدى الحكومة التركية والشعب التركي تجاه فلسطين وشعبها، والقدس التي تمثل رمز الوجود العربي والإسلامي في فلسطين .

بدوره، أثنى قورقماز على الدور الريادي التي تقوم به مؤسسة إحياء التراث، مؤكدا ضرورة التعاون المشترك والدائم بين الجانبين، وفتح آفاق تعاون يصب في خدمة المدينة المقدسة وأهلها الصامدين أمام سياسة ممنهجة من قبل الاحتلال الإسرائيلي لتغيير واقعها الإسلامي العربي.

وأعرب عن استعداده لتقديم ما يلزم للاستفادة من كافة الوثائق المتعلقة بفلسطين والمحفوظة لدى الأرشيف العثماني، وتبادل الخبرات والتجهيزات.