الاحتلال يكشف عن آليتين عسكريتين ذات قدرات عالية

بيت لحم/PNN- كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن جرافة “الباندا” الغير مأهولة، والتي تعتبر نموج جديد من جرافة D9 .

ووفق صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، فإن الجرافة قادرة على كشف المتفجرات، بالإضافة إلى سحب العربات المدرعة من تحت النار، وتدمير المنازل التي يختبئ فيها المطلوبين، مشيرة إلى أن وزنها يبلغ (65 طنا).

وفي السياق، كشف الاحتلال عن روبوت “روبتال” المخصص للمهام الأمنية الروتينية، مثل، الدوريات على الحدود، وجمع المعلومات الاستخباراتية، وكشف المتفجرات.