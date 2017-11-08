“تغيير سري” في خلطة نوتيلا

بعد حملة غضب واسعة على الإنترنت، اعترفت “نوتيلا” بأنها أجرت بعض التغييرات في الشوكولاتة الخاصة بها، والتي تحظى بشعبية كبيرة حول العالم.

واعترفت شركة فريرو، المصنعة لشوكولاتة نوتيلا، بأن تغييرات بسيطة طرأت على الشوكولاتة، وذلك بعد تقرير لمركز حماية المستهلك في هامبورغ بألمانيا، كشف ذلك التغيير.

وذكر التقرير الذي نشر على الصفحة الخاصة بالمركز على فيسبوك، إن الشركة الإيطالية تضع بودرة من الحليب منزوع الدسم في الشوكولاتة بنسبة 8.7 بدلا من 7.5 سابقا، لذا أصبح لون الشوكولاتة أفتح قليلا.

وأوضحت فريرو أن “بقية مواصفات النوتيلا بقيت كما هي”، وفق ما ذكر موقع “ديلي ميل” البريطاني.

المصدر: MSN.