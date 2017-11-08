طرق منزلية للتخلص من ألم أضراس العقل

تمتاز أضراس العقل بالألم الشديد الذي تسببه للشخص قبيل خلعها، ولكن ماذا بإمكانك أن تفعل لتخفيف الألم الناتج عنها إلى حين وصولك لعيادة طبيب الأسنان؟

تعد أضراس العقل الأخيرة في الظهور، وهي تقع في الجزء الخلفي من الفم. هناك عادة أربعة أضراس منها، لكنها عادة ما تتطلب الخلع والاستئصال بسبب الألم الناتج عنها. تعرف على الطرق المنزلية التي تساعد في تخفيف الالم.

الثلج

وضع كياساً من الثلج على منطقة الفك يساعد في تقليل الالتهاب وبالتالي خفض الألم الذي تشعر به.

للحصول على نتيجة جيدة قم بوضع بعضاً من الثلج في قطعة قماش نظيفة وضعها على الفك لمدة 15 دقيقة تقريباً.

الماء المملح

يمتلك الماء المملح خصائص مطهرة تعمل على التخلص من البكتيريا في الفم، التي بدورها قد تكون مسؤولة عن الألم الناتج من أضراس العقل.

للحصول على محلول الماء المملح، قم بخلط ملاعق صغيرة من الملح في كوب من الماء المغلي، واستخدمه بعد أن يبرد للمضمضة لعدة دقائق ثم تخلص منه.

استخدم هذا المحلول مرتين إلى ثلاث يومياً حتى يقل الألم.

القرنفل

كشفت دراسة علمية نشرت في عام 2006 أن استخدام القرنفل يساعد في خفض الألم الناتج عن أضراس العقل بسبب أثره المخدر.

بالإمكان استخدام القرنفل باتباع الخطوات التالية:

ضع القرنفل على ضرس العقل الذي يسبب لك الألم

اغلق فمك مع التأكد من وجود القرنفل على هذا الضرس

ابق فمك مغلقاً على القرنفل حتى تشعر بأن الألم قد قل ثم تخلص منه.

أما إن كنت تملك زيت القرنفل، فقم بما يلي:

ضع بعضاً من قطرات زيت القرنفل على قطعة من القطن

قم بوضع القطنة على ضرس العقل الذي يسبب لك الألم

اغلق فمك على قطعة القطن حتى تشعر بتحسن من ثم تخلص منها.

البصل

يمتلك البصل خصائص مضادة للالتهابات والبكتيريا تساعد في مكافحة العدوى البكتيرية وبالتالي تخفيف الالم الناتج عنها.

لاستخدام البصل من أجل تخفيف الألم الناتج عن ضرس العقل، عليك القيام بما يلي:

قم بتقطيع حبة من البصل

امضغ البصل في الجهة التي تعاني فيها من الألم

واصل المضغ لعدة دقائق حتى تشعر بأن الألم قد قل ثم تخلص من البصل.

أكياس الشاي

يحتوي الشاي على مادة تعرف باسم العفص (Tannins) تعمل كمسكن للألم وتساعد في تخفيف الألم الناتج عن أضراس العقل.

لاستخدام أكياس الشاي قم بصنع الشاي ثم ضع الكأس وكيس الشاي بداخله في الثلاجة حتى يبرد. بعد ذلك قم بوضع كيس الشاي داخل فمك على المنطقة المصابة.