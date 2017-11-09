القدوة: إسرائيل مسئولة سياسياً وجنائياً عن اغتيال الشهيد “أبو عمار”

رام الله/PNN-جدد عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” ورئيس مؤسسة ياسر عرفات، ناصر القدوة، تحميل اسرائيل مسؤولية اغتيال الرئيس الشهيد الخالد ياسر عرفات.

واضاف القدوة في بيان صحفي: “إنه وبعد 13 عاما من اغتيال القائد الرمز ياسر عرفات، فإنه لا مجال للانتقاص من مسؤولية إسرائيل الكاملة السياسية والجنائية حول عملية اغتيال الشهيد “أبو عمار”، خاصة في ظل التصريحات الإسرائيلية الواضحة والمتكررة، التي كانت تطالب بوضوح بإزالة الشهيد ياسر عرفات عن الساحة السياسية الفلسطينية”.

ولم يستبعد القدوة حدوث اختراق أمني فلسطيني، أو مساعدة في عملية التنفيذ، مردفا:” ان ذلك على اهميته ليس بديلا عن الموضوع الأول، وهو تحميل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة على جريمتها باغتيال ياسر عرفات”.

واستبعد القدوة أن تكون إسرائيل قد فوضت أو كلفت “عملاء” لتنفيذ قرار بهذه الأهمية السياسية، لأن هذا الأمر يتعلق بأمن دولة وبأهم القيادات الفلسطينية، وفي حال وجود متعاونين من الداخل، فمن المؤكد أنه كان في طريق التحضير للقيام بهذه العملية الأمنية وليس في التنفيذ نفسه، وهو ما أشار إليه مسؤول ملف التحقيق في استشهاد الزعيم ياسر عرفات اللواء توفيق الطيراوي.

واشار القدوة إلى أن مهرجانا مركزيا لإحياء فعاليات الذكرى الثالثة عشرة لرحيله هذا العام سيقام في قطاع غزة يوم بعد غد السبت.