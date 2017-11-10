الوكالة الذرية تؤكد مجددا التزم إيران بالاتفاق النووي

واشنطن/PNN-أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، مجددا، يوم أمس الخميس، في بيان صادر عن الوكالة، أن طهران تمتثل لاتفاق عام 2015 النووي، وذلك خلال اجتماع مع سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي.

يشار إلى أن هذا هو الاجتماع الثاني بين هايلي وأمانو بعد لقاء في آب/أغسطس بينهما في مقر الوكالة بفيينا، حيث دعت هايلي وقتذاك إلى فرض مزيد من الضوابط على إيران.

بعد ذلك اللقاء، قام الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في تشرين الأول/أكتوبر بالإعلان عن عدم إقراره بالتزام إيران بالاتفاق النووي، وحذر من أن واشنطن قد تنسحب “من أحد أسوا” الاتفاقات في التاريخ، تاركا مصير هذا الاتفاق في يد الكونغرس.

وكانت الدول الست الكبرى الموقعة على الاتفاق النووي قد وافقت على وضع ضوابط لمنع إيران من تطوير قنبلة ذرية مقابل رفع تدريجي للعقوبات المفروضة عليها.

وقالت الوكالة في بيان، الخميس، إن هايلي وأمانو “بحثا في قيام الوكالة بالتحقق من تنفيذ إيران لالتزاماتها النووية، ومراقبتها لهذا التنفيذ”.

وكرر أمانو القول إن الاتفاق “يمثل مكسبا كبيرا للتحقق من الأنشطة النووية”، مؤكدا أن “التزامات” إيران “يتم تنفيذها”.

وأكد أمانو لهايلي أن الوكالة “دخلت حتى الآن إلى كل المواقع التي تحتاج لزيارتها” في إيران، وأنها ستواصل العمل “بحياد وواقعية”.

من جهتها، أعربت البعثة الأميركية إلى الأمم المتحدة عن تقدير هايلي “لخبرة” الوكالة و”مهنيّتها”.

وأكدت هايلي دعم الولايات المتحدة للوكالة “في إجراء عمليات تحقق قوية للأنشطة النووية في إيران”، مشددة على أهمية “دخول الوكالة بشكل كامل وشفاف” إلى المواقع الإيرانية.

ويزور أمانو حاليا الولايات المتحدة حيث التقى أعضاء في الكونغرس، ومن المقرر أن يلقي خطابا الجمعة في الأمم المتحدة.