القنصل الامريكي العام يزور شركة فنون للنحت الحجري ويطلع على ابداعات العمل الفلسطيني بهذا المجال

بيت لحم/PNN/ زار القنصل الامريكي العام في القدس دونالد بلوم ووفد من القنصلية الامريكية بالقدس والوكالة الامريكية للتنمية ال USAID مقر شركة فنون للنحت الحجري الفلسطينية في المنطقة الصناعية ببيت لحم حيث ضم الوكالة الامريكية للتنمية الدولية كل من الكساس بولوفينا وراندولف فلي وامل طنوس وسعيد أبو حجلة.

وكان في استقبال القنصل الامريكي العام والوفد المرافق له المهندس نجيب ناصر الرئيس التنفيذي وجريس قراعة المدير العام ومنير ناصر مدير التشغيل والعمليات بالمصنع.

وعقدت ادارة الشركة اجتماع عمل مع القنصل الامريكي والوفد المرافق له تم خلاله تقديم شرح مفصل عن الشركة وعملها وانجازاتها حيث تعتبر من أبرز الشركات في مجال صناعة الحجر بتقنيات عالية الجودة مما جعلها من الشركات الرائدة في هذا المجال

وفي بداية اللقاء رحب الرئيس التنفيذي لشركة فنون للنحت الحجري المهندس نجيب ناصر بالقنصل الامريكي العام والوفد المرافق له معربا عن امله بان تساهم الزيارة بتعزيز التعاون الاقتصادي الفلسطيني الامريكي في مجال صناعة الحجر موضحا ان الشركة تتميز بخدمات ومنحوتات فنية جعلتها محط اهتمام في العديد من دول العالم

وقدم شرحا عن تاريخ الشركة ونشاتها مشددا على اهمية صناعة الحجر في فلسطين ومراحل الصناعة الى ما وصلت عليه اليوم من صناعة متطورة تستخدم أحدث التقنيات التي جعلت من المنحوتات الفنية الفلسطينية من المنحوتات المنافسة بالسوق العالمي حيث تصدر الشركة لعدة دول بالعالم.

وقدم نماذج من الاعمال والمنحوتات الفنية التي نفذتها الشركة في العديد من دول العالم وفلسطين كما اشار الى خطط الشركة المستقبلية في صناعة الموزايك

وشكر جريس قراعة القنصل الامريكي العام والوفد المرافق له على اهتمامهم وحرصهم على التواصل مع الفلسطينيين خصوصا في مجال الاقتصاد موضحا ان ذلك يعكس حرصه على خلق وتطوير العلاقات الامريكية الفلسطينية

كما تجول القنصل والوفد المرافق له في مرافق الشركة والمصنع حيث تم اطلاعهم على الاقسام والتقنيات الحديثة المستخدمة في نحت الحجر اعتمادا على برامج CNC.

يشار الى ان شركة فنون للنحت الحجري حصلت على عدة جوائز أبرزها جائزة أفضل مصدر فلسطيني للعام ٢٠١٦ عن فئة المصدر الواعد الى جانب جائزة مركز التجارة الفلسطيني الو جانب حصولها على جائزة دولية هي أفضل شركة عارضة في معرض دبي للحجر والذي شاركت فيه المئات من شركات ومصانع الحجر في ٢٣ دولة من دول العالم وذلك لأداء الشركة المتميز والصاعد في مجال صناعة ونحت الحجر.