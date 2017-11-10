PNN بالصور: الاحتلال يعتدي على مسيرة تطالب بفتح طريق مغلقة منذ 18عام جنوب الخليل احياء لذكرى رحيل ابو عمار الثالثة عشرة 

الخليل/PNN/اعتدت قوات الاحتلال على المشاركين في الاعتصام الاحتجاجي لفتح الطريق المغلقة منذ 18عام جنوب الخليل أحياء للذكرى السنوية 13 لرحيل الرئيس القائد ابو عمار .

وقام المشاركون بتادية صلاة الجمعة التي شدد فيها الخطيب على ضرورة الاستمرار والصمود في وجه الاحتلال الاسرائيلي واجراءاته العنصرية واللا انسانية بحق ابناء شعبنا بما فيها اغلاق الطرق.

وقامت قوات الاحتلال بمنع المشاركين بالاعتصام من العبور إلى الشارع العام الموصل إلى المنطقة الجنوبية في الخليل كما وقعت مشادات كلامية بين المشاركين و قوات جيش الاحتلال تحولت الى حد التدافع والاشتباك بالأيدي .

كما ورفع المشاركون شعارات مطالبة بفتح الطريق وشعارات وطنية أحياء للذكرى السنوية 13 لرحيل الرئيس الراحل ياسر عرفات ابو عمار مرددين الشعارات المطالبة بفتح الطريق والشعارات والاهازيج الوطنية والشعبية المنددة بالجدار العنصري والاستيطان بالاغلاق والحصار وتعالت صرخات الله اكبر .

وكان على رأس المشاركين في الاعتصام رئيس بلدية الخليل الشيخ تيسير ابو اسنينة و امين عام اللجان الشعبية الفلسطينية المهندس عزمي الشيوخي ومسؤول المقاومة الشعبية في حركة فتح إقليم الخليل عيسى ابو مياله و منسق اللجان الشعبية جنوب محافظة الخليل راتب الجبور ومنسق اللجان الشعبية في يطا ابراهيم ربعي ونشطاء المقاومة الشعبية ووجهاء ورجالات من المنطقة الجنوبية وأهالي منطقة خربة قلقس المغلق طريقها بالسواتر الترابية والصخور منذ 18عام والمؤدية إلى المنطقة الجنوبية لمدينة الخليل والتي يعزلها الإغلاق عن العالم .

و أعرب رئيس بلدية الخليل تيسير ابو اسنينة عن جاهزية المجلس البلدي لفتح الطريق فورا وإزالة الأتربة والصخور وعمل اللازم لاعادة فتح الطريق والتسهيل على المواطنين الفلسطينين .

وأشاد رئيس بلدية الخليل بصمود أهالي المدينة عموما وأهالي منطقة قلقس في مواجهة برامج الإغلاق و التهويد والاستيطان التي تنتهجها اسرائيل حيث تتبادل الحكومة الاسرائيلية الادوار مع المستوطنين.

من جهته أوضح مسؤول المقاومة الشعبية و عضو إقليم حركة فتح بإقليم الخليل عيسى ابو ميالة انه من خلال متابعته مع الجهات الفلسطينية ذات العلاقة تبين أن هناك قرار بفتح الطريق الذي يعزل خربة قلقس عن الخليل منذ حوالي 6 شهور وان الاحتلال الإسرائيلي هو الذي يعيق قرار الفتح مما ضاعف معانات السكان في هذه المنطقة وخصوصا طلاب المداس والمرضى .

واضاف ابو ميالة ان هذه الاعتصامات الاحتجاجية تأتي في سياق متطلباتها المستمرة لفتح الطريق حتى ينعم سكانها بحقوقهم الإنسانية كباقي البشر وهذه الاحتجاجات ستستمر حتى ينعم أهل المنطقة بالحرية .

والقى امين عام اللجان الشعبية عزمي الشيوخي كلمة شدد فيها على ضرورة وحدة الصف والكلمة والاستمرار في الفعاليات الاحتجاجية حتى فتح الطريق .

وطالب الشيوخي بالإسراع بفتح الطريق حتى ياخذ أهل منطقة خربة قلقس حريتهم ويتمكن المرضى وكبار السن من الوصول للعلاج بحرية وطلاب المدارس للمدارس بدون إعاقات احتلالية وخروج الاهلي الى اماكن عملهم بحرية .مؤكدا ان شعبنا هو الحقيقة واما الاحتلال والاستيطان فإلى زوال .