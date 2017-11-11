قلقيلية : مجلس اولياء الامور ينفذ الاذاعة المدرسية في بنات حبلة الثانوية

قلقيلية/ PNN- في مبادرة تهدف الى تفعيل دور مجالس أولياء الأمور، نفذ مجلس أولياء الأمور في مدرسة بنات حبلة الثانوية في محافظة قلقيلية فعاليات الإذاعة المدرسية، حيث شاركت أمهات الطالبات في تقديم الإذاعة المدرسية، واعداد مواضيع ثقافية واجتماعية وتربوية هامة، وذلك بحضور ومشاركة معاذ نزال رئيس قسم النشاطات الطلابية، وتغريد الديك مديرة المدرسة، وأعضاء مجلس أولياء الأمور في المدرسة، وباستضافة لسيدة الاعمال فاطمة الجدع الداعمة للمدرسة، ومشاركة منسق برنامج انجاز باهر خروب.

حيث رحبت مديرة المدرسة بالمشاركات في تنفيذ الإذاعة المدرسية من مجلس الأمهات، مشيرة الى ان هذه المبادرة تعزز من الشراكة ما بين المدرسة ومجلس أولياء الأمور، ضمن منظومة تكاملية، تتضمن حضور المجلس في فعاليات المدرسة، وتواصله المستمر معها، كواجهة للمجتمع المحلي، وذلك ضمن خطة عمل المدرسة للتفاعل والتكامل مع المجتمع المحلي ضمن رزمة فعاليات تهدف الى تطوير العملية التعليمية، واشراك حقيقي للمجتمع المحلي في محاور التطوير والتحسين لواقع المدرسة، وصولا الى بيئة مدرسية محفزة للإبداع، وتوفر فضاء تربوي ابداعي، يساهم في النماء السوي للطالبات.

من جانبه أشار رئيس قسم النشاطات الطلابية الى ان المبادرة تتقاطع مع رؤية وزارة التربية والتعليم العالي بخلق شراكات مع المجتمع المحلي، بهدف تعزيز انخراطهم في دعم وتطوير العملية التعليمية، بعيدا عن التقليدية، وتنميط دور مجالس الأمور في الجانب المادي فقط، وانما الانتقال به الى مفهوم شمولي رحب، يشمل شراكتهم الكاملة مع المدرسة، وشكر نزال مجلس أولياء الأمور في مدرسة بنات حبلة الثانوية على تفاعلهم ونشاطهم لدعم العملية التعليمية.

وتم في نهاية فعاليات الإذاعة المدرسية تكريم سيدة الاعمال فاطمة الجدع.