لاعبو “مركز البيرة للكاراتيه” يحقــقـــون نتائج مميزة في بطـــولة فــلسطين بغــــــزّة

البيرة/ PNN- حقق لاعبو مركز البيرة للكاراتيه التابع لبلدية البيرة نتائج مميزة في بطولة فلسطين التي أُقيمت الجمعة الماضية على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة واستضافتها مدينة غزة، حيث حقق اللاعب إسلام أبو عمّاش المرتبة الأولى لفئة فوق 18 سنة لوزن أقل من67، وحققت اللاعبة حلا القاضي المرتبة الأولى لفئة 16 ـــ 17 سنة لوزن فوق 53، وحقق اللاعب يوسف حمايل المرتبة الثالثة لفئة 16-17 سنة لوزن فوق 68 سنة، فيما لم يتمكن اللاعب محمد حمدان من المشاركة لعدم صدور تصريح له، وضمّ الوفد عضو مجلس الإدارة في المركز اللاعب براء عابد.

وقد تأهل لاعبو المركز لهذه البطولة بعد اجتيازهم التصفيات التمهيدية عن منطقة الوسط في المرحلة الأولى، ثم التصفيات النهائية على مستوى الضفة الغربية.

وقدّم عزام إسماعيل قرعان، رئيس بلدية البيرة، التهنئة للاعبين ومدربهم، معبّراً عن سعادته بهذا الإنجاز، مؤكداً على مواصلة دعم واحتضان المجلس البلدي لكافة الفعاليات الشبابية في مجالات الرياضة والثقافة والفن والتطوع.

من جهته أكد مدرب المركز، إسماعيل وردة، أنّ هذه النتائج جاءت ضمن الخطة الاستراتيجية التي وضعها الطاقمين الإداري والفني للمركز، وكان آخرها المشاركة في المعسكر الدولي الذي أُقيم الشهر الماضي في تركيا، والمشاركة في بطولتين دوليتين هناك، ويتم حالياً دراسة المشاركة في معسكرات وبطولات دولية قادمة.

يُشار إلى أن نادي البيرة للكاراتيه تأسس عام 2003 في بلدية البيرة، ويُشرف على التدريب فيه المدرب إسماعيل وردة، وقد نال هذا العام المرتبة الأولى في تصنيف الاتحاد الفلسطيني للكاراتيه من بين أندية الضفة الغربية، وحقق لاعبوه مراكز متقدمة في مختلف البطولات التي ينظّمها الاتحاد، كما نال اللاعبان إسلام أبو عماش وحلا القاضي ميداليتين برونزيَّتين في بطولة الأردن للكاراتيه التي جرت العام الماضي.