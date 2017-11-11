دفاع مدني طولكرم يخمد حريقاً بمشغل خياطة في الجاروشية

طولكرم/ PNN- أخمدت طواقم الدفاع المدني في محافظة طولكرم اليوم السبت 11/11/2017 ، حريقا انلع داخل مشغل للخياطة في بلدة الجاروشية شمال طولكرم .

وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني أنه وبعد ورود بلاغ من قبل المواطنين عن حريق داخل مشغل للخياطة والحياكة في بلدة الجاروشية ، على الفور توجهت الطواقم الى مكان الحريق وباشرت بمحاصرة وإخماد النيران ومحاصرتها وحماية باقي الممتلكات فكانت الخسائر في احتراق أقمشة ومكن وممتلكات داخل المشغل .

وقال مدير دفاع مدني محافظة طولكرم المقدم عماد ابو ذياب ان الطواقم عملت على محاصرة النيران وحصرها في موقع الحريق وعملت على عزل المناطق وتأمين المكان لعدم إتساع مساحة الحريق والنيران داخل مشغل الخياطة والمخازن المجاورة ، وأضاف انه وبعد جهد كبير من الطواقم التي عملت في مكان الحريق تمكنت من اخماد النيران .

كما وأهاب بالمواطنين واصحاب المشاغل إتباع الطرق الصحيحة وتطبيق الإجراءات السليمة في تخزينهم لبالات الصوف والاقمشة والتاكيد على ضرورة الالتزام بكل متطلبات الوقاية والسلامة ، وضرورة التصويب الدوري لشبكات الكهرباء داخل المنشآت والمحلات التجارية .