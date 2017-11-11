عريقات: إرث عرفات النضالي حي في إرادة ووعي شعبنا الجمعي

رام الله /PNN-جدد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم السبت، تمسك القيادة وأبناء شعبنا بالثوابت الوطنية حتى إنجاز حقوقنا غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقنا بتقرير المصير والحرية والاستقلال وعودة اللاجئين الذين شردوا من أرضهم وفقا للقرار الأممي 194.

جاءت تصريحات عريقات لمناسبة إحياء ذكرى استشهاد الزعيم التاريخي الراحل ياسر عرفات، حيث أعرب عن وفاء شعبنا لإرث عرفات النضالي الذي ما زال حيا في وعيه وذاكرته الجماعية ويحذو حذوه في الإرادة والصمود في تحدي منظومة القهر والاستعمار.

وقال، “إن شعبنا وقيادته لم ولن يحيدوا عن الدفاع عن هويتنا وأرضنا، ومصممون على العيش بحرية وكرامة، ويسيرون بخطى ثابتة نحو تحقيق الوحدة الوطنية من أجل مواجهة الاحتلال ومخططاته الاستعمارية والتحديات التي تواجهه من كل حدب وصوب”.

وأكد عريقات أن القيادة الفلسطينية تسير على درب الراحل أبو عمار، وتستكمل الخطوات والإنجازات الوطنية التي حققها التي لا تزال تشكل إلهاما للأجيال الفلسطينية نحو التحرر وبناء دولة فلسطين.

وحيّا عريقات، في هذه المناسبة، شهداء وأسرى فلسطين من أجل الحرية، مؤكدا المضي على نهجهم حتى تجسيد سيادة دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس.