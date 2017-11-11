دفاع مدني الشعراوية يتعامل مع حادث سير شمال طولكرم نتج عنه 13 إصابة

طولكرم/PNN – تعاملت طواقم مركز دفاع مدني الشعراوية في محافظة طولكرم اليوم السبت ، مع حادث سير تصادم بين مركبتين على طريق بلدة دير الغصون شمال المحافظة .

وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني أن الحادث وقع على الشارع الرئيسي المذكور أعلاه ؛ نتج عن تصادم بين مركبتين من نوع رينو وشتل عمومي ، ما أدى لإصابة ثلاثة عشر مواطن بإصابات بين متوسطة وطفيفة ، فعمل الطاقم على مساعدة طواقم الإسعاف لإخلائهم ونقلهم بمركبات إسعاف الهلال الأحمر إلى المستشفى ، ومن ثم قامت الطواقم على فصل البطارية عن المركبات تفاديا لحدوث تماس كهربائي وإزالة الزجاج والزيوت والوقود المسال من أمام حركة المرور والسير للحد من خطر انزلاق مركبات أخرى وإعادة المركبات لمسارها وتأمين حركة المرور على الشارع أصولاً .

ومن جهته أهاب مدير الدفاع المدني في المحافظة المقدم عماد أبو ذياب بالسائقين ضرورة الانتباه وتوخي اقصى درجات الحيطة والحذر والتقيد بالشواخص المرورية وتجنب السرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ وعمل الصيانة الدورية للمركبات والتاكد من فعالية المكابح وذلك حفاظاً على ممتلكاتهم وحرصاً على سلامتهم .