علاج الهالات السوداء تحت العين

وبعض النصائح لتجنب الاصابة بها.

السواد تحت العين يعدّ السواد تحت العين من مشاكل البشرة الشائعة؛

ويحدث بسبب نقصٍ في الأكسجين يُظهِر لون الدم من تحت طبقة الجلد الرقيقة تحت العين، فتبرز الهالة السوداء، وهذا يعني أنّ الدم مُحَمّل بثاني أكسيد الكربون، وعندما يتخلّص الجسم من العناصر السامّة يُصبح غنياً بالأكسجين، ممّا يؤدّي إلى اختفاء هذه الهالات.

أسباب الهالات السوداء تحت العين ما يلي:-

1- التعب والإجهاد و عدم النوم لساعات كافية والتعرُّض لأشعة الشمس الحارقة. التعرُّض للضغط النفسي، والعصبي.

2- الكسل، والخمول، وقلة الحركة.

3- سوء التغذية و التدخين و فقر الدم.

من طرق علاج السواد تحت العين بالأعشابما يلي:-

· شاي البابونج: يُساعد شاي البابونج على التقليل من الهالات السوداء تحت العين، وذلك بوضع كمّاداتٍ منه على العينين.

· الحليب: وذلك بعمل كمّادات من حليب البودرة، ووضعِها على العين المُغلقة.

· النعناع: تُنقع أوراق النعناع بالماء، وتُطحن، ثم تُوضع على العين، أو تُغمس قطنة داخل عصير النعناع، وتُوضع على العين.

· التفاح: يشتمل التفاح على حمض التانيك، وعلى فيتامين C، وفيتامين B، والبوتاسيوم، وهذه المواد تُغذّي المنطقة الحسّاسة حول العين، وتُفتِّحها، وذلك بتقطيع التفاح إلى شرائح كبيرة، ووضعها على العين لمدة ثلاثين دقيقة، ثم شطفها بالماء البارد.

· الليمون: وذلك بوضع قُطنتَين في عصير الليمون، ثم تطبيقهما على العين لمدة خمس عشرة دقيقة، ثم شطف الوجه، والعين بالماء الفاتر.

· الكركم: وذلك بإحضار ملعقةٍ من عصير الليمون، وقليلاً من طحين الحمّص والكركم، وملعقتين من معجون الطماطم، ثم خلط المُكوّنات جيداً، ووضعها حول العين لمدة خمس عشرة دقيقة، ثم غسل الوجه جيداً.

· الشاي: وذلك بتبليل كيسين من الشاي، ووضعهما تحت العينين لمدة خمس عشرة دقيقة.

· زيت الصنوبر: دهن السواد تحت العين بزيت الصنوبر بشكلٍ يوميّ.

· العسل: إحضار كميّات مُتساوية من العسل، وزيت اللوز، والزبادي، وخلطها جيداً، ثم وضع الخليط الناتج تحت العين لمدة خمس عشرة دقيقة، ثم غسله.

“نصائح” لتجنب السواد تحت العينين:-

1 الإكثار من تناول الخضروات، والفواكه و الابتعاد عن الأطعمة المقلية والمليئة بالدهون.

2 شُرب كميات كبيرة من المياه.

3 مُمارسة الرياضة، وخاصة رياضة المشي، فهي تُنشط الدورة الدمويّة.

4 الإقلاع عن التدخين. الابتعاد عن المشروبات الغازيّة، والمشروبات المحتوية على الكافيين؛ كالقهوة والشاي.