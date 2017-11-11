صيدم: مليون و700 ألف شيقل لدعم البحث العلمي بجامعة الأقصى

رام الله /PNN- وقع وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم مع رئيس جامعة الأقصى بغزة كمال الشرافي، اليوم السبت، اتفاقية لدعم البحث العلمي بالجامعة بمبلغ مليون و700 ألف شيقل.

وأوضح صيدم أن الاتفاقية تهدف لضمان الارتقاء بواقع البحث العلمي في الجامعة، بحيث يوظف المبلغ المدرج في الاتفاقية لصالح إنتاج الأبحاث العلمية والأنشطة المتعلقة بها.

وقال “إن الاتفاقية تركز على دعم الجهود الهادفة إلى بناء القدرات في مجالات البحث العلمي بجامعة الأقصى، ودعم البحث العلمي المنتج، ودعم المشاريع البحثية للطلبة المبدعين والباحثين المتميزين في الجامعة بما يخدم أغراض التنمية المستدامة في فلسطين.

بدوره، شكر الشرافي، وزير التربية وطاقم الوزارة على جهودهم في خدمة التعليم والبحث العلمي في فلسطين؛ بما يؤكد اهتمام الوزارة الحثيث بهذه القطاعات الحيوية وفق خطط تطويرية هادفة ومثمرة وبما يضمن الرقي بقطاعات التعليم المختلفة.

وأشاد الشرافي بجهود الوزارة وحرصها الشديد على “أن يرقى التعليم والبحث العلمي في فلسطين إلى أعلى المستويات”، بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.

حضر توقيع الاتفاقية: رئيس وأعضاء مجلس أمناء الجامعة، ومجلس العمداء والهيئة التدريسية، وبمشاركة مجلس الطلبة والشبيبة الفتحاوية.