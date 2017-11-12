الاحتلال يخطر بوقف بناء منزلين في الولجة غرب بيت لحم

بيت لحم / PNN- أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، بوقف البناء في منزلين بقرية الولجة غرب بيت لحم بحجة عدم الترخيص.

وأفاد الناشط الشبابي إبراهيم عوض الله لمراسلنا، بأن قوة عسكرية يرافقها موظفون من بلدية الاحتلال في القدس، اقتحمت منطقة عين جويزة شمال القرية، وأخطرت منزلين قيد الإنشاء بوقف البناء فيهما، وهما يعودان للمواطنين خالد أبو خيارة، يتكون من طابق بمساحة 170 مترا مربعا، ويوسف رباح بمساحة 80مترا مربعا.

وأشار عوض الله إلى أن قوات الاحتلال صعدت من إجراءاتها التعسفية بحق المواطنين في منطقة عين جويزة تمثلت بهدم منازل وإخطار أخرى بوقف البناء.