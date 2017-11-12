التأكيد على جدول مباريات دوري الوطنية موبايل للمحترفين والدرجة الأولى

القدس /PNN- أكدت لجنة المسابقات العامة بالاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الأحد، على جدول مباريات الأسابيع السابع والثامن والتاسع من دوري الوطنية موبايل للمحترفين، والحادي عشر من دوري الدرجة الأولى “الاحتراف الجزئي”، وذلك على النحو الآتي:
دوري الوطنية موبايل للمحترفين
|الاسبوع السابع
|1
|الخميس 16/11/2017
|الظاهرية
|الخضر
|16:00
|دورا
|ناصر عمايرة
|2
|
الجمعة 17/11/2017
|جبل المكبر
|دورا
|15:00
|الخضر
|فادي اللحام
|2
|ثقافي طولكرم
|واد النيص
|15:00
|طولكرم
|علي داوود
|3
|هلال القدس
|مؤسسة البيرة
|15:00
|نابلس
|سليمان العمد
|4
|اهلي الخليل
|شباب الخليل
|15:00
|دورا
|ابراهيم الحروب
|5
|بلاطة
|السموع
|15:00
|ماجد اسعد / نقل انضباطي لبلاطة
|عماد قراعين
|الاسبوع الثامن
|1.
|الاثنين 20/11/2017
|السموع
|هلال القدس
|16:00
|الحسين
|ناصر عمايرة
|2
|الخضر
|ثقافي طولكرم
|16:00
|الخضر
|ربحي وقاد
|3
|دورا
|الظاهرية
|16:00
|دورا
|محمود ابو صبيح
|4
|
الثلاثاء 21/11/2017
|شباب الخليل
|بلاطة
|16:00
|الحسين
|فادي اللحام
|5
|واد النيص
|اهلي الخليل
|16:00
|الخضر
|ابراهيم الحروب
|6
|مؤسسة البيرة
|جبل المكبر
|16:00
|ماجد اسعد
|خالد الصياد
|الاسبوع التاسع
|1.
|
الجمعة 24/11/2017
|الظاهرية
|مؤسسة البيرة
|15:00
|دورا
|ناصر عمايرة
|2
|ثقافي طولكرم
|دورا
|15:00
|طولكرم
|عوض بدير
|3
|اهلي الخليل
|الخضر
|15:00
|الحسين
|محمود ابو صبيح
|4
|السموع
|شباب الخليل
|18:00
|الحسين
|محمود ابو صبيح
|5
|هلال القدس
|جبل المكبر
|15:00
|نابلس
|ناصر ابو عمايرة
|6
|السبت 25/11/2017
|بلاطة
|واد النيص
|15:00
|نابلس
|سليمان العمد
دوري الدرجة الأولى
|الاسبوع الحادي عشر
|1.
|
الخميس 16/11/2017
|طوباس
|العبيدية
|16:00
|الجامعة الامريكية
|تامر بركات
|2.
|الامعري
|اسلامي قلقيلية
|16:00
|ماجد اسعد
|احمد بشارات
|3.
|الجمعة
17/11/2017
|جنين
|بيت امر
|15:00
|الجامعة الامريكية
|مجدي زبيدات
|4.
|
السبت 18/11/2017
|ابناء القدس
|مركز طولكرم
|16:00
|نابلس
|تامر بركات
|5.
|سلوان
|شباب يطا
|15:00
|ماجد اسعد
|خالد الصياد
|6.
|هلال اريحا
|القوات
|15:00
|اريحا
|احمد بشارات