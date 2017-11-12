التأكيد على جدول مباريات دوري الوطنية موبايل للمحترفين والدرجة الأولى

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القدس /PNN- أكدت لجنة المسابقات العامة بالاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الأحد، على جدول مباريات الأسابيع السابع والثامن والتاسع من دوري الوطنية موبايل للمحترفين، والحادي عشر من دوري الدرجة الأولى “الاحتراف الجزئي”، وذلك على النحو الآتي:

دوري الوطنية موبايل للمحترفين

 

الاسبوع السابع
1الخميس 16/11/2017الظاهريةالخضر16:00دوراناصر عمايرة
2 

 

الجمعة 17/11/2017

جبل المكبردورا15:00الخضرفادي اللحام
2ثقافي طولكرمواد النيص15:00طولكرمعلي داوود
3هلال القدسمؤسسة البيرة15:00نابلسسليمان العمد
4 اهلي الخليلشباب الخليل15:00دوراابراهيم الحروب
5 بلاطةالسموع15:00ماجد اسعد / نقل انضباطي لبلاطةعماد قراعين

 

الاسبوع الثامن
1.الاثنين 20/11/2017السموعهلال القدس16:00الحسينناصر عمايرة
2الخضرثقافي طولكرم16:00الخضرربحي وقاد
3دوراالظاهرية16:00دورامحمود ابو صبيح
4 

الثلاثاء 21/11/2017

شباب الخليلبلاطة16:00الحسينفادي اللحام
5واد النيصاهلي الخليل16:00الخضرابراهيم الحروب
6مؤسسة البيرةجبل المكبر16:00ماجد اسعدخالد الصياد
الاسبوع التاسع
1. 

 

الجمعة 24/11/2017

الظاهريةمؤسسة البيرة15:00دوراناصر عمايرة
2ثقافي طولكرمدورا15:00طولكرمعوض بدير
3اهلي الخليلالخضر15:00الحسينمحمود ابو صبيح
4السموعشباب الخليل18:00الحسينمحمود ابو صبيح
5هلال القدسجبل المكبر15:00نابلسناصر ابو عمايرة
6السبت 25/11/2017بلاطةواد النيص15:00نابلسسليمان العمد

 

دوري الدرجة الأولى

 

الاسبوع الحادي عشر
1. 

الخميس 16/11/2017

طوباسالعبيدية16:00الجامعة الامريكيةتامر بركات
2.الامعرياسلامي قلقيلية16:00ماجد اسعداحمد بشارات
3.الجمعة

17/11/2017

جنينبيت امر15:00الجامعة الامريكيةمجدي زبيدات
4. 

السبت 18/11/2017

ابناء القدسمركز طولكرم16:00نابلستامر بركات
5.سلوانشباب يطا15:00ماجد اسعدخالد الصياد
6.هلال اريحاالقوات15:00اريحااحمد بشارات

 

 

 

 

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