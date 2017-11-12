التأكيد على جدول مباريات دوري الوطنية موبايل للمحترفين والدرجة الأولى

القدس /PNN- أكدت لجنة المسابقات العامة بالاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الأحد، على جدول مباريات الأسابيع السابع والثامن والتاسع من دوري الوطنية موبايل للمحترفين، والحادي عشر من دوري الدرجة الأولى “الاحتراف الجزئي”، وذلك على النحو الآتي:

دوري الوطنية موبايل للمحترفين

الاسبوع السابع 1 الخميس 16/11/2017 الظاهرية الخضر 16:00 دورا ناصر عمايرة 2 الجمعة 17/11/2017 جبل المكبر دورا 15:00 الخضر فادي اللحام 2 ثقافي طولكرم واد النيص 15:00 طولكرم علي داوود 3 هلال القدس مؤسسة البيرة 15:00 نابلس سليمان العمد 4 اهلي الخليل شباب الخليل 15:00 دورا ابراهيم الحروب 5 بلاطة السموع 15:00 ماجد اسعد / نقل انضباطي لبلاطة عماد قراعين

الاسبوع الثامن 1. الاثنين 20/11/2017 السموع هلال القدس 16:00 الحسين ناصر عمايرة 2 الخضر ثقافي طولكرم 16:00 الخضر ربحي وقاد 3 دورا الظاهرية 16:00 دورا محمود ابو صبيح 4 الثلاثاء 21/11/2017 شباب الخليل بلاطة 16:00 الحسين فادي اللحام 5 واد النيص اهلي الخليل 16:00 الخضر ابراهيم الحروب 6 مؤسسة البيرة جبل المكبر 16:00 ماجد اسعد خالد الصياد

الاسبوع التاسع 1. الجمعة 24/11/2017 الظاهرية مؤسسة البيرة 15:00 دورا ناصر عمايرة 2 ثقافي طولكرم دورا 15:00 طولكرم عوض بدير 3 اهلي الخليل الخضر 15:00 الحسين محمود ابو صبيح 4 السموع شباب الخليل 18:00 الحسين محمود ابو صبيح 5 هلال القدس جبل المكبر 15:00 نابلس ناصر ابو عمايرة 6 السبت 25/11/2017 بلاطة واد النيص 15:00 نابلس سليمان العمد

دوري الدرجة الأولى