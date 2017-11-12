اللواء ضميري يلتقي طلبة الاعلام في جامعة القدس ويؤكد ان الوحدة الوطنية شرط رئيس للنصر

البيرة/PNN- اكد اللواء عدنان ضميري المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم المؤسسة الامنية ان الوحدة الوطنية شرط رئيسي لتحقيق النصر ودحر الاحتلال وتحقيق الاستقلال.

جاءت اقوال اللواء ضميري خلال لقائه طلبة كلية الاعلام في جامعة القدس اليوم في معهد الاعلام العصري بالبيرة.

واكد خلاله على اهمية تعزيز القيم الوطنية ونشر الثقافة التي توحد طاقات شعبنا الفلسطيني وتحترم رموزه المتمثلة في جغرافية الوطن وحدوده وعلمه ونشيد الوطني ودستوره وجيشه وقانونه وشهدائه، وتقوي انتماءه وولاءه لها، مضيفا ان الشعب الذي لا يحترم رموزه الوطنية سيندثر.

وشدد اللواء ضميري على دور الشباب وخاصة الاعلاميين في تعزيز القيم النبيلة وترسيخ المفاهيم التي تعزز اللحمة الداخلية والتمسك بقيم شعبنا النبيلة وتراثه الزاخر، وتساهم في تعزيز الامن ومواجهة التحديات المفروضة عليه.

واكد على اهمية التعاون بين رجل الامن والمواطن لتعزيز سلطة القضاء ونشر ثقافة القانون حتى يدرك كل فرد مسؤولياته وواجباته، وصون الحريات وتحقيق العدالة وبناء مستقبل مشرق لشعبنا في ظل دولته المستقلة وتحقيق التنمية المنشودة لأبنائه.

وقال ان هيئة التوجيه السياسي والوطني اطلقت مسابقة لطلبة الاعلام بالتعاون مع كليات الاعلام والصحافة في عدد الجامعات الفلسطينية لإنتاج ومضات تلفزيونية تساهم في تعزيز القيم النبيلة، وستمنح الفائزين بأفضل ست ومضات جوائز نقدية مجزية وسيتم بثها عبر وسائل اعلام مختلفة.

وفي نهاية اللقاء الذي حضره الدكتور نادر صالح والاستاذ حسن مفارجة والاستاذ رأفت ابو زيد من جامعة القدس والدكتور وليد الشرفا المحاضر في جامعة بيرزيت، والدكتور معين كوع مساعد المفوض السياسي العام لشؤون التخطيط والعقيد وليد كنعان مدير العلاقات العامة في “التوجيه السياسي” وعبدالكريم ابو عرقوب مدير الاعلام بمكتب المفوض السياسي العام اجاب اللواء ضميري على اسئلة الطلبة.