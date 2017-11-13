ملحم: نعد خطة لإعادة تأهيل شبكات توزيع الكهرباء في قطاع غزة

رام الله/ PNN- أعلن رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم أن “العمل جار على إعداد خطة لإعادة تأهيل شبكات توزيع الكهرباء في قطاع غزة، سيتم عرضها فور الانتهاء منها على مجلس الوزراء لإقرارها ومن ثم تأمين التمويل اللازم لتمويلها من الجهات المانحة.”

وقال ملحم لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الاثنين إن العجز في الطاقة الكهربائية اللازمة لقطاع غزة يصل إلى 68% والعمل جار حاليا لتأمين الكهرباء في القطاع لثماني ساعات يوميا بالحد الأدنى، مشيرا إلى أن عودة عمل الكهرباء بنسبة مئة في المئة سيستغرق سنوات.

وحول الخطة التي تعمل عليها سلطة الطاقة بخصوص الكهرباء في غزة، قال ملحم إنها تنقسم لقسمين: الأولى طارئة وتمتد لنهاية العام وتقوم على تأهيل شبكات الكهرباء بما يضمن عودتها بكامل طاقتها، والثانية- خطة قصيرة المدى تقوم على خفض العجز لـ 30% بدلا من العجز الحالي البالغ 68%.

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