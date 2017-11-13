الأسير المُعاد اعتقاله أبو الخير يعاني من وضع صحي صعب

رام الله/ PNN- أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن الأسير يوسف حسن أبو الخير (74 عاماً)، من عكا، يعاني من وضع صحي صعب في معتقل “جلبوع”.

وأوضح نادي الأسير، اليوم الاثنين، أن الأسير أبو الخير يعاني من مشاكل صحية في الأذنين وفي القلب، ومن إصابته بجلطات وخضوعه لعملية جراحية في القلب قبيل اعتقاله، مضيفاً أنه بحاجة لرعاية صحية حثيثة.

ولفت نادي الأسير إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد أعادت اعتقال الأسير أبو الخير خلال شهر أيّار/ مايو 2017، خلال عودته إلى أرض الوطن من اليونان، وذلك بعد إتمام جميع الأوراق اللازمة لعودته، علماً أن الاحتلال كان قد اعتقله سابقاً عام 1969، وحكم عليه بالسّجن لمدى الحياة، وأفرج عنه ضمن صفقة التبادل التي تمّت عام 1985، وأبعد في حينه إلى ليبيا ومن ثمّ انتقل للعيش اليونان.

وأشار إلى أن محكمة الاحتلال كانت قد أصدرت قراراً يقضي بإعادة الحكم السّابق للأسير، دون إعطاء المحامي مجالاً للدفاع.