قلقيلية : المحافظ يلتقي وكيل وزارة العمل.

قلقيلية/ PNN- التقى اللواء رافع رواجبة محافظ محافظة قلقيلية في مكتبه اليوم وكيل وزارة العمل سامر سلامة والوفد المرافق له، بحضور نائب المحافظ العقيد حسام أبو حمدة وطاقم من المحافظة، وأسماء حنون مديرة مكتب العمل.

واطلع المحافظ الوفد على واقع المحافظة وما تعانيه بفعل الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة بالجدار والاستيطان والإجراءات اليومية بحق المواطنين، مشيرا إلى أن المحافظة تتعرض لحصار ظالم من قبل الاحتلال الأمر الذي أنتج نسبة عالية من البطالة، واثر سلبا على اقتصاد المحافظة.

وثمن المحافظ دور مجلس التشغيل مؤكدا انه يقوم بالأعباء الملقاة على عاتقه، مطالبا بالمزيد من المشاريع للمحافظة للتغلب على الآثار الكارثية لإجراءات الاحتلال.

من جانبه شكر وكيل وزارة العمل المحافظ على الاستقبال، مؤكدا أن الوزارة تعطي محافظة قلقيلية أولوية خاصة نظرا لواقعها واستهدافها من الاحتلال، مؤكدا استعداد الوزارة لدعم المشاريع الصغيرة، مضيفا أن هنالك العديد من المشاريع التي ستقوم الوزارة بتنفيذها ومن ضمنها المشروع الريادي والمدعوم من البلجيكيين، ودعم صندوق التشغيل، وأكد دعم الوزارة لأية أفكار خلاقة خاصة في المشاريع الصغيرة والتي تخص المرأة والشرائح المهمشة في المحافظة.

وجرى خلال الاجتماع بحث عدة قضايا تتعلق بتطوير المشاريع الريادية والصغيرة.