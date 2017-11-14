الاحتلال يعتقل 18 مواطن ويصادر اموال بدير ابو مشعل فجر اليوم

بيت لحم/محافظات/PNN/ واصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتداءاتها على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة في اطار حملاتها اليومية.

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت فجر اليوم ثمانية عشر مواطنا فلسطينيا في انحاء الضفة الغربية كما قامت بمصادرة اموال من اهالي قرية دير ابو مشعل في محافظة رام الله.

وبحسب المصادر فقد قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم بمداهمة قرية دير ابو مشعل مستهدفة منزل نضال عطا شقيق الشهيد براء عطا حيث صادر الاحتلال أموال من المنزل و منازل شهداء قرية دير أبو مشعل.

وفي محافظة طولكرم اعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين عرف منهم معاذ حارون و علاء عازم و نضال عجاج و محمد غالب و أيمن غنام.

وفي محافظة جنين داهمت قوات الاحتلال بلدة قباطية وقامت باعتقال علي الوحشي بعد مداهمة وتفتيش منزله.

وفي محافظة الخليل اعتقلت قوات الاحتلال سبعة شبان من بلدة إذنا غرب الخليل وقرية الكوم في الجنوب الغربي خلال محاولتهم الدخول إلى الأراضي المحتلة عام ١٩٤٨.

كما قالت مصادر فلسطينية ان قوات الاحتلال داهمت فجر اليوم ايضا بلدة بيت امر وقامت بتفتيش العديد من المنازل.