الاحتلال يواصل سياسة الإهمال الطبي بحقّ الأسير أبو معيلق منذ (13) عاماً

رام الله/ PNN- قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أن إدارة مصلحة معتقلات الاحتلال تواصل سياسة الإهمال الطّبي التي تتّبعها بحقّ الأسير المريض مراد أبو معيلق، وذلك منذ (13) عاماً.

وأوضح نادي الأسير أن أطباء الاحتلال رفضوا إجراء فحوص طبية هامّة للأسير أبو معيلق قبل عدّة أيام، بذريعة نقص بعض الأوراق والمستندات، علماً أن الأسير انتظر لأكثر من عام من أجل تحويله إلى مستشفى مدني للخضوع للفحوص.

ولفت نادي الأسير إلى أن الأسير أبو معيلق يعاني منذ العام 2004 من إصابته بداء “كرون”، وهو التهاب مزمن في الأمعاء، أدى إلى استئصال (160 سم) من أمعائه الدقيقة والغليظة، وكان قد أصيب به خلال الإضراب الجماعي الذي خاضه الأسرى في حينه، وتفاقم وضعه الصّحي مع سياسة الإهمال الطبي والمماطلة في تقديم العلاج وإجراء الفحوص الطبية التي واجهها.

يذكر أن الأسير أبو معيلق، (39 عاماً)، من قطاع غزة، يقبع في معتقل “ايشل”، ومحكوم بالسجن لـ(22) عاماً، وهو معتقل منذ عام 2001.