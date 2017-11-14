برلين تحيي الذكرى الثالثة عشرة لاستشهاد القائد ياسر عرفات

برلين/ PNN- أحيت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح – منطقة برلين – إقليم ألمانيا الذكرى الثالثة عشرة لاستشهاد الرئيس القائد أبو عمار بمهرجان جماهيري حاشد في العاصمة الألمانية، بحضور عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، وسفيرة دولة فلسطين لدى ألمانيا خلود دعيبس.

كما حضر المهرجان معتمد وأمين سر واعضاء من لجنة اقليم فتح – المانيا، وقيادة منطقة برلين، بالإضافة الى ممثلي واعضاء فصائل العمل الوطني الفلسطيني وممثلون عن الجاليات والاتحادات والجمعيات والروابط والنوادي الفلسطينية والعربية والألمانية وشخصيات وطنية عديدة من مختلف المناطق الالمانية.

واحيا المهرجان الفنان الفلسطيني جمال النجار، برفقة عازفة الناي الفلسطينية وجيهة الغزالي، وحكواتي فلسطين في برلين وليد العلي.

بعد افتتاح المهرجان بكلمة ترحيبية من لجنة منطقة برلين، تم عرض فيلم قصير عن مسيرة الشهيد ابو عمار، بعد ذلك القى امين سر الاقليم عوض حجازي، كلمته بهذه المناسبة، تلاها كلمة غازي حمد باسم لجنة العمل الوطني الفلسطيني. كما القت سفيرة دولة فلسطين لدى المانيا خلود دعيبس، كلمة حيت فيها الحضور لمشاركتهم في احياء ذكرى الشهيد ابو عمار، وشددت في كلمتها على سيرته النضالية من البدايات حتى رحيله ومواقفه الصلبة وتمسكه بالثوابت الفلسطينية.

وألقى عزام الأحمد كلمة اللجنة المركزية لحركة فتح استعرض فيها مسيرة الشهيد ابو عمار النضالية منذ تأسيس الحركة وانطلاقتها مرورا بمحطاتها الرئيسية حتى استشهاده. كما استعرض في كلمته آخر تطورات الوضع الفلسطيني دوليا واقليميا، واستعرض ظروف المصالحة الوطنية الفلسطينية مؤكدا أن قرار المصالحة قد أتخذ ولا رجعة عنه أبداً والأمور في طريقها إلى الافضل.

والجدير بالذكر ان الاخ عزام الاحمد والسفيرة دعيبس التقيا بمدير الشؤون السياسية للشرق الأدنى والأوسط وشمال افريقيا بوزارة الخارجية الالمانية فيليب اكرمان، واستعرضا معه آخر التطورات على الساحة الفلسطينية والعلاقات الثنائية بين دولة فلسطين وألمانيا الاتحادية.