هآرتس: تحقيق مع شركة إسرائيلية لتنفيذ طائراتها مهام انتحارية بأذربيجان

رام الله/ PNN- فتحت الشرطة الاسرائيلية تحقيقا ضد شركة إسرائيلية لتصنيع الطائرات المسيرة، لتنفيذ طائراتها مهام انتحارية بأذربيجان ضد مركز مأهول للجيش الأرمني.

وأفادت صحيفة “هآرتس” العبرية بأن الشرطة فتحت تحقيقا ضد شركة الطيران الإسرائيلية “ايرناوطيكس” لتصنيع طائرات الاستطلاع والطائرات المسيرة، فيما يتعلق بإبرام صفقة مع أحد الزبائن والعملاء.

وحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فقد شرعت الوحدة الوطنية للتحقيقات الدولية في (لاهاف 433) بالتحقيقات على خلفية إعلان غير عادي صادر في آب/أغسطس الماضي، من قبل وزارة الأمن الإسرائيلية، بموجبه أعلن عن تجميد تراخيص تسويق وتصدير الطائرات بدون طيار لنفس الزبون والعميل بعد تحقيق استثنائي في هذه المسألة.

ووفقا للشكوى، فقد رفضت اثنين من مشغلي الطائرات بدون طيار الطلب، لكن في نهاية المطاف قام مسؤولو الشركة الكبار الذين تواجدوا بالمكان بإطلاق الطائرة المسيرة مع المتفجرات، بيد أن الطائرة أخطأت الهدف، بحسب الصحف الإسرائيلية.