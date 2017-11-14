العمل الزراعي يوزع 12.5 طن من البذار البلدية على مزارعي الاغوار

الاغوار/PNN- وزع اتحاد لجان العمل الزراعي 12.5 طن من بذار القمح والشعير البلدية، ل 47 مزارع/ة في مناطق طمون، بردلة والساكوت في محافظة طوباس والأغوار الشمالية، وكذلك ل 12 مزارع/ة في قرية مرج نعجة بمحافظة أريحا، وذلك ضمن مشروع الدفاع عن حقوق الفلسطينين في الأرض والمياه في غور الأردن 2017، والممول من مكتب الخارجية الألمانية عن طريق مؤسسسة IFA وبالشراكة مع مؤسسة مديكو الدولية، وبالتنسيق مع وزارة الزراعة الفلسطينية.

ويأتي ذلك ضمن رؤية ورسالة العمل الزراعي وتحقيقاً لأهدافه الاستراتيجية التي تهدف لدعم صمود المزارعين في تلك المناطق وحمايتها من المصادرة والاستيطان، حيث سيتمكن المزارعين من زراعة ما يقارب 600 دونم بمحصول الشعير البلدي وكذلك 350 دونم بمحصول القمح البلدي، وستوفر تلك المساحات العلف والقش لمربي المواشي وأكثر من 120 طن من القمح اعتماداً على جودة واستمرارية الموسم المطري.

والجدير بالذكر ان العمل الزراعي قد قام بنشر إعلان صحفي حول حشد حملة تضامنية مع مزارعي الساكوت لتمكينهم من زراعة أراضيهم التي يحاول المستوطنين سرقتها وزراعتها بدعم وحماية جيش الاحتلال.