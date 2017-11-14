التربية تُحيي “يوم الكوفيّة” الخميس المقبل

رام الله/PNN- أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي أنها تواصل الإعداد ومن خلال مديرياتها والمدارس التابعة لها لإحياء يوم الكوفية الفلسطينية؛ بعد غد الخميس، وبحيث تشمل الفعاليات ارتداء الطلبة والمعلمين ومديري المدارس الكوفية، بالإضافة إلى تخصيص الإذاعة المدرسية للحديث عن ذكرى استقلال دولة فلسطين.

وأشارت الوزارة إلى أن إحياء يوم الكوفية للعام الثالث على التوالي إنما يجسّد الاحتفاء بما تحمله الكوفية من دلالات رمزية عكست حضورها على المسيرة النضالية للشعب الفلسطيني، لتشكّل علامة فارقة لا على مستوى الموروث فقط بل على صعيد تأصيل دلالات معنويّة، مشيرة إلى أن حرص الشهيد القائد ياسر عرفات على ارتداء الكوفيّة كان تعبيراً عن مدى حضورها في الذاكرة الوطنية، فقد ظلّت الكوفية رفيقة درب الراحل في محطّاته النضاليّة كلها.

ونوهّت الوزارة إلى أن الفعاليات تشمل المدارس الحكومية جميعها في الضفة وقطاع غزة، علاوة على المدارس الخاصة، معبرّة عن آمالها بأن يكون يوم الخميس شاهداً على تفاعل كبير مع هذه الخطوة وفاءً لمكوّن أصيل من مكونّات نضالنا وتراثنا الفلسطيني.

ومن الجدير بالذكر؛ أن الوزارة كانت عممّت على مديرياتها في المحافظات الشمالية والجنوبية؛ لتوفير متطلبات إحياء”يوم الكوفيّة” بالتزامن مع ذكرى استقلال دولة فلسطين، وطالبت المديريات والمدارس بالحديث للطلبة عن الكوفية ودلالاتها، ثم توثيق الفعاليات ونشرها على صفحات التواصل الاجتماعي، ودعوة وسائل الإعلام لتغطية فعاليات صباحية في المدارس تنظّم خصيصاً لهذه الغاية.