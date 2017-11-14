الموضوع: اجتماع السفير المذبوح يلتقي مع رئيس حزب حركة الحقوق والحريات

رام الله/PNN- اكد رئيس حزب حركة الحقوق والحريات البلغاري مصطفى كاراداي وبحضور نائب رئيس الحزب احمد احميدوف دعمه ودعم حزبه للحقوق الفلسطينية واقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس، كما وأكد على دعم حزبه لحل الدولتين، ورفضه للبناء الاستيطاني الاسرائيلي الغير شرعي، جاء ذلك خلال اجتماعة مع د. احمد المذبوح سفير دولة فلسطين لدى بلغاريا.

ومن جهة اخرى وضع السفير مضيفه بصورة التطورات الميدانية والسياسية على الساحة الفلسطينية وخاصة استمرار البناء الاستيطاني الكولونيالي الاسرائيلي غير الشرعي في اراضي دولة فلسطين المحتلة، مؤكدا على مواصلة اسرائيل رفضها الانصياع للقرارات والقوانين والارادة الدولية، وسحب جيشها من الضفة الغربية والقدس.

وقدم السفير شرحا عن الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الفلسطينية والخطوات الايجابية التي اتخذت حتى الان، مؤكدا على اهمية انجاح المصالحة والمضي قدما في الخطوات اللاحقة. الاجتماع تناول كذلك عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، من بينها ارسال وفد شبابي بلغاري لزيارة فلسطين.