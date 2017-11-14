منتخبنا يواصل انتصاراته في تصفيات آسيا ويكتسح المالديف بثمانية

جنين /PNN-اكتسح منتخبنا الوطني لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، منتخب جزر المالديف بثمانية أهداف لهدف، ضمن مباريات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أسيا 2019، التي ستقام في دولة الامارات.

وشهد اللقاء الذي جرى على استاد الجامعة العربية الأميركية في جنين، حضورا جماهيرا كبيرا تجاوز 5 آلاف متفرج، هتفوا لمنتخبنا منذ انطلاق المباراة وحتى نهايتها.

ويعد هذا الانتصار الخامس على التوالي لمنتخبنا الوطني في التصفيات، ما يرفع رصيده إلى 15 نقطة في صدارة المجموعة، علما انه ضمن التأهل لأمم أسيا في الجولة السابقة، بينما يحل منتخب عُمان الشقيق في المركز الثاني برصيد 12 نقطة، بعد فوزه على منتخب بوتان بأربعة أهداف لهدفين مساء اليوم.