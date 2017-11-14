ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إيران إلى 350 قتيلا و5340 مصابا

ايران/PNN-ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذى ضرب المنطقة الحدودية الإيرانية العراقية إلى 350 قتيلا على الاقل، أغلبهم فى إيران، و5 آلاف و340 مصابا.

وذكرت قناة (برس تى فى) الإيرانية اليوم الثلاثاء أن الرئيس الإيرانى حسن روحانى أعلن عزمه التوجه غدا إلى محافظة كرمانشاه لتفقد المناطق المنكوبة، فيما توجه وزير الداخلية الايرانى عبد الرضا رحمانى ووزير الصحة حسن هاشمى إلى كرمانشاه للاشراف على جهود الانقاذ، بينما وصل قائد الجيش الايرانى اللواء عبد الرحيم موسوى الى سربل – زهاب، إحدى المناطق الأكثر تضررا بالمحافظة، لمتابعة عمليات الإنقاذ فى المنطقة.

من ناحية أخرى، أعرب السفير الألمانى لدى إيران ميكائيل كلور رشتولد عن تعازيه لآسر الضحايا الذين قضوا فى الزلزال، فيما أعرب كل من رئيس الوزراء التركى بن على يلدرم والممثل الأعلى لسياسة الأمن والشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى والامين العام للامم المتحدة انطونيو جوتيريش عن تعاطفهم مع اسر الضحايا.

يذكر أن الزلزال الذى بلغته قوته 3ر7 درجة على مقياس ريختر تسبب فى حدوث أضرار كبيرة فى 8 قرى وقطع الكهرباء بمحافظة كرمانشاه.