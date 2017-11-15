الاختلال يعتقل شابين ويصادر أموال وأسلحة عقب مداهمته للضفة

بيت لحم/محافظات/PNN-اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاربعاء، مناطق متفرقة من الضفة، واعتقلت عددا من المواطنين.

ففي الخليل، اقتحمت قوات لااحتلال مدخل مخيم العروب شمال المدينة وهددت بهدم نصب تذكاري للشهيد فاروق سدر بمدينة الخليل.

وادعى جيش الاحتلال ان قواته ضبطت سلاحيْن من انتاج ذاتي ومسدسيْن خلال عمليات تفتيش في بلدتي يطا والرام وتم اعتقال المشتبه فيهما بحيازتها.”

وقال جيش الاحتلال في بيانه انه جرى مصادرة اموال قدرت بالاف الشواقل في قرية العبيدية شمال بيت لحم

واقتحمت عدة دوريات للاحتلال بلدة دير استيا قضاء سلفيت.

وقال شهود عيان تواجد قوات الاحتلال في مخيم عايدة في بيت لحم، واعتقال شاب بالقرب من سوبر ماركت المدينة وتقوم باحتجازه امام بوابة معسكر “قبة راحيل” ولم تعرف هويته حتى الان.