قلقيلية : المدرسة الشرعية تنظم مهرجانا في ذكرى استشهاد أبو عمار وإعلان الاستقلال

قلقيلية/ PNN – نظمت مدرسة ذكور الشرعية الثانوية في محافظة قلقيلية مهرجانا في ذكرى استشهاد أبو عمار وإعلان الاستقلال، وذلك بحضور ومشاركة او سائد قواس ممثل حركة فتح والعقيد نمر عدوان، ومدحت اشتية ممثل اتحاد المعلمين، وخليل عرمان مدير المدرسة، وممثلي لجنة العلاقات العامة في الاجهزة الأمنية، وحشد من طلبة المدرسة وممثلي المجتمع المحلي.

عرمان تحدث بكلمة رحب فيها بالحضور، مشددا على ان ذكرى استشهاد الرئيس الرمز ياسر عرفات، هي فاجعة للكل الفلسطيني، حيث كان يوما حزينا لفلسطين فقدان عمادها وقائد ثورتها ياسر عرفات .

من جانبه استعرض أبو سائد قواس مناقب الشهيد القائد الرمز ياسر عرفات منذ بدايات العمل الوطني في خمسينيات القرن الماضي مرورا بانطلاقة الثورة الفلسطينية في العام 1965، مرورا بمعركة الكرامة والتي اعادت الاعتبار للأمة العربية قاطبة، ومرورا بالعمليات الفدائية، وحرب بيروت في العام 1982، وقيادة الانتفاضة الأولى، وإعلان دولة فلسطين عام 1988، ومن ثم العمل على تحقيق الحلم الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وجدد قوّاس تجديد البيعة والعهد للرئيس الرمز أبو عمار، لمواصلة نهجه حتى اكتمال حلمه برفع شبل او زهرة من اشبال فلسطين وزهرات فلسطين العلم الفلسطيني فوق مساجد القدس ومآذن القدس.

وتخلل المهرجان فقرات فنية متنوعة، وقصائد شعرية رثاءً للرئيس الرمز ياسر عرفات.