الخضري: تجسيد الاستقلال” بالوصول لوحدة وطنية تمتن الجبهة الداخلية وتعزز صمود الفلسطينيين

غزة/ PNN- أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن تجسيد إعلان الاستقلال لدولة فلسطين بالاستمرار في خيار المصالحة والشراكة وإنهاء الانقسام وصولاً لوحدة وطنية تنهي معاناة 11 عاماً من الانقسام، وتقوي الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وسياساته وإجراءاته التعسفية.

وشدد الخضري، في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الأربعاء 15-11-2017، على الحق الفلسطيني في تجسيد إعلان الاستقلال حقيقة واقعة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإنهاء الاستيطان والإفراج عن الأسرى وعودة اللاجئين.

وقال الخضري ” من الصعب تحقيق ذلك دون التوحد والعمل المشترك وصولاً للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس”.

وشدد الخضري على ضرورة تمتين الجبهة الداخلية وتعزيز الصمود الفلسطيني بمزيد من الخطوات الإيجابية والبناءة في طريق المصالحة في مختلف المجالات.

وأكد أن إسرائيل تُنفذ سياساتها لضرب أي إمكانية لتجسيد إعلان الاستقلال، من خلال فرض وقائع غير شرعية على الأرض ثم تتعامل معها كحقائق.

ولفت إلى عزل القدس ومحاولات تهويدها واستباحة واقتحام المسجد الأقصى ومحاولة تقسميه زمانياً ومكانيا، والتوسع الاستيطاني في القدس والضفة الغربية، إضافة لجدار الفصل العنصري وحصار وإغلاق غزة.

وحيا الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، مشيراً إلى أنه البطل الحقيقي في ملحمة الصمود في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة والداخل الفلسطيني وفي مخيمات الشتات، وكافة أماكن تواجده في العالم.

وأكد الخضري ضرورة قيام المجتمع الدولي وأحرار العالم بالعمل الدؤوب في مساعدة الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتجسيد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.