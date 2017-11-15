قوات القمع تقتحم بعض الاقسام في “عوفر”

رام الله/ PNN- اقتحمت قوات القمع الإسرائيلية “اليماز” في ساعة مبكرة من صباح اليوم والأمس، قسمي (6) و(12) في سجن عوفر.

وأفادت شبكة أنين القيد للأسرى في بيان أن وحدة القمع الإسرائيلية التي اقتحمت الأقسام في سجن عوفر قامت بتفتيش القسمين المذكورين، وعبثت في مقتنيات الأسرى دون أي مبرر أو سوابق.

وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها وحدات القمع وبالتحديد “اليماز” باقتحام أقسام السجون، فقد شهدت الفترة الأخيرة تكرار عمليات الاقتحام تحت ذرائع واهية.

وتابعت “تصاعدت وتيرة تلك الاقتحامات والتفتيشات الهمجية التي تنفذها وحدات خاصة تتبع إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بشكل استفزازي بهدف التنغيص على حياة الأسرى ومعيشتهم.”